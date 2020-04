Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat in der finanziell bedrohlichen Situation durch die coronabedingte Spielpause unerwartete Hilfe bekommen. Der im August freigestellte Trainer Robin Dutt verzichtet auf eigenes Betreiben auf Geld aus seinem noch bis zum 30. Juni laufenden Vertrag.

"Wir haben von ihm ein erfreuliches Signal bekommen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" am Samstag (11.04.2020). "Er hat sich bei (Sportdirektor) Sebastian Schindzielorz gemeldet und einen Teilverzicht angeboten." Man sei über das Entgegenkommen des ehemaligen DFB-Sportdirektors überrascht und erfreut.

Turbulente Entlassung im August

Überraschend ist Dutts Angebot insbesondere deshalb, weil seine Entlassung Ende August durchaus turbulent ablief: Nach einem 3:3 gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, bei dem der VfL einen 0:3-Halbzeitrückstand noch aufgeholt hatte, stellte sich Dutt selbst als Trainer infrage. Es folgte wenig später die Freistellung; der Verein und Dutt stellten die Verantwortung für die Entlassung öffentlich jeweils unterschiedlich dar.

Aufsichtsratschef: Lage beim VfL angespannt

Hans-Peter Villis

Die Lage beim langjährigen Bundesligisten, der in der 2. Liga nach 25 Spieltagen als Tabellen-15. gerade so vor den Abstiegsplätzen steht, ist laut Villis angespannt, aber nur im schlimmsten Fall existenzbedrohend.

"Wenn Einnahmen fehlen, schlägt sich das negativ auf die Zahlen nieder", sagte er: "Der Worst Case, also die Insolvenz, könnte nur dann eintreten, wenn alles einbrechen und keine Maßnahme greifen sollte."

Rücklagen fehlen

VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig hatte der Zeitung eine Woche zuvor gesagt, der Revierklub sei zwar schuldenfrei, es seien aber keine Rücklagen vorhanden. Kaenzig nannte eine Insolvenz dabei das "Worst-worst-case-Szenario".

Der "Kicker" hatte zuletzt von 13 von 36 Proficlubs - vier Bundesligisten und neun Zweitligisten - berichtet, denen bereits im Mai oder Juni eine Insolvenz drohe, sollte die wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit unterbrochene Saison nicht wie geplant im Mai wieder fortgesetzt werden können. Namen von Klubs wurden nicht genannt.

Gehaltsverzicht auch durch VfL-Profis

In Bochum haben Profis und Geschäftsführung auf zehn bis 15 Prozent ihres Gehalts bis Ende Juni verzichtet, viele Mitarbeiter an der Castroper Straße sind in Kurzarbeit. Seit dem 6. April trainiert die Mannschaft wieder in kleinen Gruppen und unter weiteren strengen Bestimmungen.

Video starten, abbrechen mit Escape VfL-Geschäftsführer Kaenzig: "Vieles wird dem Rotstift zum Opfer fallen". Sportschau. . 00:44 Min. . Verfügbar bis 20.03.2021. Das Erste.

Stand: 11.04.2020, 11:48