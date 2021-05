Im Ruhrpott wird unverblümt gesagt, was gedacht wird. Und so dachte die Medienabteilung des VfL Bochum vor dem DFB-Pokalfinale einmal sehr laut nach. Der Klub von der Castroper Straße teilte über Twitter seinen Traum mit, einmal die Trophäe in Händen halten zu wollen, die am Donnerstag der BVB eintütete.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ob ernstgemeint oder nicht - dieser Traum scheint wohl noch eher Fantasie als greifbare Realität zu sein. Sowieso beherrscht aber gerade ein anderer Traum die Köpfe der Bochumer: der Aufstieg nach quälenden elf Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit.

Reis will lieber "später nachdenken"