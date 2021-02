Schnörkellos ist die Sprache des Ruhrgebiets. Und so bilanzierte Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, nach dem souveränen 2:0 (2:0)-Sieg am Sonntag über Eintracht Braunschweig einfach wie treffend: "Ein geiles Gefühl."

Der 34-jährige Franzose konnte sich über einen Sieg seiner Mannschaft, wie auch seine vor dem Spiel bekanntgegebene Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr freuen. Seit Sommer 2014 hat sich Losilla zu einer echten Institution "anne Castroper", wie sie im Ruhrgebiets-Idiom den Ort der Bochumer Spielstätte nennen, entwickelt. "Es könnte momentan für mich und die Mannschaft nicht besser laufen" , sagte Losilla, der mit Bochum nun erstmals nach Punkten gleichauf mit dem Hamburger SV und Holstein Kiel (alle 42) an der Spitze der 2. Liga steht.

Der Favoritenrolle gegen Braunschweig nachgekommen

Gegen Braunschweig, den Tabellenvorletzten, wurde Bochum seiner Favoritenrolle gerecht. Und das ist in dieser traditionell engen 2. Liga keine Selbstverständlichkeit. Fast gehört es zum guten Ton, auch in der eigenen Erfolgsphase stets weiteren Klubs die Aufstiegsambitionen zuzuschieben und etwa darauf zu verweisen, dass Vereine wie Fortuna Düsseldorf (33 Punkte), der zuletzt starke Karlsruher SC (36) oder Greuther Fürth (39) natürlich längst noch nicht aus dem Rennen sind.

In diesem Fall übernahm das VfL-Torhüter Manuel Riemann, der betonte, "dass da mehrere Mannschaften ganz eng beieinander sind" und es "in dieser Liga ganz, ganz schnell gehen" könne. Gesunder Bochumer Realismus also statt grenzenloser Euphorie.

Elfmetertöter Riemann: "Streben nach dem Größtmöglichen"

Beim gesunden Bochumer Realismus schwingt allerdings auch zu Recht eine gesunde Portion Selbstvertrauen mit. Unter anderem hat der VfL die drittbeste Offensiv- und die zweitbeste Defensivbilanz (40:22). So erklärte Riemann, der gegen Braunschweigs Dong-won Ji den 17. Elfmeter seiner Karriere pariert (Rekord in der 2. Liga) und den VfL vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich bewahrt hatte: "Wir streben als Sportler immer nach dem Größtmöglichen und wenn man da oben steht, dann will man da auch nicht weg."

Bella Kotchap von Reis in die Spur gebracht

Auf die Siegerstraße gebracht wurde Bochum schon früh in der Partie durch Armel Bella Kotchaps wuchtigen Kopfball (8.). Das 19-jährige Innenverteidiger-Talent sprach von einem "perfekten Tag" und zeigte sich "sehr glücklich" über seinen ersten Treffer.

In der Bochumer Viererkette hat sich Bella Kotchap zur festen Größe entwickelt. Er verleiht dem Abwehrzentrum Stabilität, profitiert dabei im von Trainer Thomas Reis bevorzugten 4-2-3-1 auch vom kompakten Mittelfeld um die beiden routinierten Sechser Losilla und Robert Tesche. Seit dem 8. Spieltag verpasste der 1,90 Meter große Bella Kotchap nur 45 Minuten.

Bochums Armel Bella Kotchap (l.) erzielt gegen Braunschweig per Kopf sein erstes Tor.

Dabei hatte der deutsche U20-Nationalspieler in der Vergangenheit laut Medienberichten auch mal die nötige Disziplin vermissen lassen, soll einige Male zu spät zum Training erschienen sein. In der vergangenen Saison hatte Reis (seit September 2019 im Amt) ihm zwischenzeitlich Spielzeit gegeben, anschließend jedoch meistens auf ihn verzichtet und Bella Kotchap auch mal zurück in die U19 beordert. Nun scheinen sich der Trainer und das Abwehrtalent eingespielt zu haben.

Überragender Zulj im zweiten Frühling

Gegen Braunschweig überragte außerdem erneut Spielmacher Zulj, der Bella Kotchaps Kopfballtor per Eckstoß vorbereitete, außerdem Danilo Soares beim Treffer zum 2:0 (32.) assistierte und später selbst noch den Pfosten traf. Der 29-Jährige befindet sich in Höchstform und im Scorer-Ranking hinter Simon Terodde (HSV, 19 Tore/drei Assists) mit neun Toren und neun Vorlagen auf Platz zwei.