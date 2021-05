VfL Bochum: Aufstieg mit Anlauf

Und der Pokalerfolg beflügelte den VfL auch in der Liga. Denn zum Jahresauftakt blieben die Bochumer in den ersten fünf Partien ungeschlagen und gewannen davon vier. Nach 18 Spieltagen hatte der VfL nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer HSV und drei Punkte Vorsprung vor Verfolger Holstein Kiel. Erst nach einer Niederlage gegen Erzgebirge Aue am 22. Spieltag rutsche der VfL noch einmal aus den direkten Aufstiegsrängen.

Sprung an die Tabellenspitze

Das währte allerdings nur kurz. Weil die direkte Konkurrenz am 23. Spieltag patzte, setzte sich der VfL nach einem 3:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers zum ersten Mal in dieser Saison nach einem kompletten Spieltag an die Tabellenspitze.