Doch dann entspannte sich die Situation schneller als erwartet: Zunächst wurden sechs Spieler unter häusliche Quarantäne gestellt, der Rest des Teams durfte weiter trainieren. Dann hob das Gesundheitsamt die Isolation von zwei Spielern wegen geringeren Risikos wieder auf.

BVB mit Hummels, Witsel und Brandt

Am Freitagvormittag stand dann das negative Ergebnis der am Vortrag durchgeführten, erneuten Corona-Tests beim VfL fest, und es gab grünes Licht für das Spiel gegen die Borussen. Beim BVB, der an diesem Tag zwei Spiele absolvierte, liefen neben namhaften Spielern wie Mats Hummels, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Axel Witsel auch Nachwuchsakteure auf.

Die Bochumer freuten sich anschließend über eine gute Leistung. "Ich glaube, dass uns das ganz guttat für die Stimmung" , sagte VfL-Angreifer Simon Zoller. "Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, vor allem auch defensiv."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Zoller fing in der 15. Minute einen Fehlpass des jungen BVB-Torwarts Luca Unbehaun ab, passte zu Silvere Ganvoula, der das 1:0 schoss. Kurz darauf erzielte Zoller per Kopf das 2:0. Ganvoula krönte seine starke Leistung mit einem zweiten Tor, dem 3:0 (46.). Der BVB kam nur noch zum Ehrentreffer durch Hummels in der 67. Minute.