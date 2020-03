Und tatsächlich ist dies so verkehrt ja nicht: Tabellenführer Bielefeld geht mit sechs Punkten Vorsprung in das Duell, Stuttgart wiederum sitzt der drittplatzierte Hamburger SV im Nacken. Pellegrino Matarazzo hat die Worte des Kollegen Neuhaus am Freitag (06.03.2020) mit einem Schmunzeln als " kluge Aussage " bezeichnet, zugleich aber betont: " Ich teile seine Meinung nicht. "