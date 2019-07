In der Rückrunde kam der Revierklub aber weder entscheidend nach vorne, noch drohte der Abstiegskampf. Zum Ende der Spielzeit konnte Trainer Robin Dutt in den Formationen experimentieren und Spielern Einsätze verschaffen, die zuvor weniger gespielt hatten.

Als Tabellenelfter beendete Bochum schließlich die Saison und blieb hinter den Erwartungen zurück. Als Folge wurde in diesem Sommer ein personeller Umbruch eingeleitet. "Wir haben bei der Gesamtleistung der Mannschaft gesehen, dass wir am Zenit angekommen sind. Dann muss man einen Wechsel in der Mannschaft vollziehen, sowohl in der Führungsstruktur als auch auf Positionen, um den nächsten Schritt mit der Mannschaft anzustreben" , erklärte Dutt den Umbruch.