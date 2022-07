Mit Robin Bormuth wechselte vom Liga-Rivalen Karlsruhe einer der besten Zweitliga-Innenverteidiger der vergangenen Saison zum SCP. Außerdem bediente man sich vor allem beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg: Mit Raphael Obermair, Tobias Müller und Sirlord Conteh zog es gleich drei Spieler von der Elbe an die Pader. "Wir sind absolut zufrieden mit dem Kader und haben die Planung weitgehend abgeschlossen" , erläuterte Wohlgemuth.

Der Trainer

Die Fußstapfen von Steffen Baumgart waren groß - denn der hat in Paderborn mit seiner Art und Weise, offensiven Fußball spielen zu lassen, oft begeistert. Doch Kwasniok führte das Team immerhin auf Rang sieben und das Team überzeugte vor allem in der Hinrunde. Als Spieler hat der 41-Jährige nicht höherklassig auf dem Rasen gestanden. Seine ersten Erfahrungen als Trainer im Profi-Fußball sammelte Kwasniok in der Saison 2016/17 als er als Interimstrainer des Karlsruher SC zwei Spiele in der 2. Bundesliga coachte. Zwischen 2018 und 2020 stand er in der 3. Liga bei Carl Zeiss Jena in 30 Spielen ander Seitenlinie. Im Jahr darauf führte er den damaligen Regionalligisten 1. FC Saarbrücken sensationell ins DFB-Pokal-Halbfinale und zum Drittliga-Aufstieg. In der 3. Liga wurde der FCS unter Kwasniok als Aufsteiger Fünfter.