So lief die vergangene Saison

Das von den Fortuna-Verantwortlichen gesetzte Ziel "direkter Wiederaufstieg" wurde verfehlt, es reichte nur zu Platz fünf. Nach einem großen Kader-Umbruch und diversen Verletzungen in der Vorbereitung kam Düsseldorf schlecht in die Saison und gewann nur eines der ersten fünf Liga-Spiele. Zwischendrin feierte die Fortuna - meist knappe - Siege, doch spätestens der VfL Bochum (0:5) zeigte der Mannschaft ihre Grenzen auf.

Anschließend legte Düsseldorf mit einer Siegeserie von fünf Partien einen Zwischenspurt hin und kletterte mit einem 3:0 beim FC St. Pauli kurz vor Weihnachten auf Platz fünf. Doch noch vor dem Jahreswechsel blamierte Fortuna sich im DFB -Pokal bei Viertligist Rot-Weiss Essen (2:3).

Musste gehen: Uwe Rösler.

Auch im neuen Jahr zeigte die Fortuna wechselhafte Leistungen und ließ gegen vermeintlich schwächere Teams Punkte liegen, blieb aber trotzdem lange in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen - was auch der Inkonstanz der Konkurrenten zu verdanken war. Oft fehlte Kreativität im Offensivspiel. Am Ende platzte der Aufstiegs-Traum am 33. Spieltag trotz eines 3:0 gegen Aue, Trainer Uwe Rösler musste kurz darauf gehen. Bezeichnend: Gegen die Top-Teams der Liga gelang den Rot-Weißen kein einziger Sieg.