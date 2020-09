So lief die vergangene Saison

Kurzum: enttäuschend. Eigentlich wollte die Fortuna den souveränen Klassenerhalt aus dem ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg wiederholen. Doch dieses Ziel haben die Düsseldorfer verpasst und müssten somit in dieser Saison wieder in der zweiten Liga starten. Vor allem die Art und Weise des Abstiegs dürfte die Fortuna noch lange geärgert haben. Als Tabellen-16. Ging F95 mit einer recht guten Ausgangsposition ins letzte Saisonspiel bei Union Berlin, lieferte bei der 0:3-Niederlaga eine katastrophale Leistung ab und musste Werder Bremen doch noch passieren lassen.

Dass es für Fortuna nur gegen den Abstieg gehen wird, war schon recht früh in der Saison klar. Einem Auftaktsieg bei Werder Bremen folgten sechs sieglose Spiele n Folge. So waren die Düsseldorfer die gesamte Spielzeit über Dauergast im Tabellenkeller. Der Tiefpunkt war am 19. Spieltag erreicht, als Fortuna nach einer 0:1-Niederlage bei Bayer Leverkusen auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel musste gehen und wurde von Uwe Rösler ersetzt. Doch auch er konnte den Abstieg letztlich nicht verhindern.

Dazu gab es auch Unruhe neben dem Platz. Viele Fans waren mit der Transferpolitik und der Entlassung Funkels nicht einverstanden und teilten so heftig gegen Sportvorstand Lutz Pfannenstiel aus, dass dieser schließlich freiwillig ging.