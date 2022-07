"Es war schon immer ein Traum für mich, mal im deutschen Fußball arbeiten zu dürfen" , sagt Uli Forte. Sein Motto: "Hart aber herzlich." Forte kündigt viel Arbeit für die Profis an - aber immer auch eine offene Tür. "Das habe ich eigentlich immer gelebt" , so der neue Arminia-Coach. Sportchef Sami Arabi hatte Forte wohl schon länger im Visier. Dessen Spielstil: Aus einer soliden Defensive heraus agieren, zwischen starkem Pressing und cleverem Verschieben abwägen, um nach Ballgewinn mit kurzen Pässen vor das gegnerische Tor zu kommen. Dafür braucht er eine Einheit auf dem Platz.

Erwartungen an die Saison