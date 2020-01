So lief die Hinrunde

Eitel Sonnenschein in Bielefeld: Nach 18 Spieltagen steht die Arminia ganz oben in der Tabelle, drei Zähler vor dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. Die Ostwestfalen spielten eine beeindrucke Hinrunde, erst zum Ende schien den Mannen um Toptorschütze Fabian Klos (13 Tore) die Puste auszugehen - was sich im letzten Spiel des Jahres in einer 0:3-Niederlage beim FC St. Pauli äußerte, der ersten Auswärtsniederlage in der laufenden Spielzeit.

Zuvor bewiesen die Bielefelder Konstanz und Effektivität. Nur eine Niederlage (0:1 gegen Stuttgart) - das war nur möglich, weil die Arminen einen unbändigen Siegeswillen an den Tag legten, eine enorme Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor bewiesen und im Teamgefüge funktionierten.