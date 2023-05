"Ich habe mich entschieden, auf allen Positionen Spezialisten spielen zu lassen, für unsere Ordnung" , sagte Thioune in der Pressekonferenz nach der Partie gegen den KSC. " Und beim Achter sind wir dann bei Elo Fernandes, weil ich sonst keinen Achter mehr in der Form im Kader habe - der ein Spiel eröffnen kann, der auch mutig ist mit seinen 17 Jahren. Er hat in den letzten Wochen sehr viel von Ao (Tanaka) und Jorrit (Hendrix) auf der Position lernen können und er war einfach mal dran." "Elo" habe dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt.

Zugegeben: Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Tanaka und Hendrix hatte Thioune nicht mehr viele Optionen im zentralen Mittelfeld. Doch Fernandes Neto gab nach Überwindung seiner Anfangsnervosität ein gutes Debüt, deutete seine offensiven Qualitäten an und bewies seine Tauglichkeit für die 2. Liga nach acht Kurzeinsätzen auch von Beginn an. "Anfangs habe ich mich noch schwergetan, habe mir nicht die Bälle abgeholt. Danach haben mich die Jungs aber gepusht, ich hatte mehr Bälle und habe mich auch mal aufgedreht ", sagte der Youngster der "Rheinischen Post".