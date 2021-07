Hennings schießt Fortuna Düsseldorf zum Auftaktsieg

Die Sandhäuser überstanden den ersten Angriffswirbel der Gäste unbeschadet und konnten das Spiel nach einer guten Viertelstunde in etwas ruhigere Bahnen lenken. Nach 21 Minuten prüfte Sandhausens Pascal Testroet erstmals den Düsseldorfer Schlussmann Florian Kastenmeier.

Fortuna bei Lattenkracher Testroets im Glück

In der Folge war die Heimmannschaft am Drücker, blieb dabei aber genauso glücklos wie die Fortunen zu Beginn der Partie. Sandhausen hatte kurz vor Ende der ersten Hälfte die bis dahin beste Chance der Partie, als ein Schlenzer von Testroet aus rund 15 Metern an der Latte landete - Kastenmeier war mit den Fingern noch am Ball gewesen.

Nach der Pause starteten die Fortunen erneut mit mehr Tordrang und wurden diesmal belohnt. Nach Fehlversuchen von Edgar Prib und Nicklas Shipnoski sorgte Rouwen Hennings erst für die Düsseldorfer Führung (56.) und sechs Minuten später für die Vorentscheidung.

Vorentscheidung vom Elfmeterpunkt

Das 1:0 erzielte er aus zehn Metern, nachdem Shipnoski den Ball im Strafraum zu ihm bugsiert hatte. Den zweiten Treffern legte er aus elf Metern nach einem von Oumar Diakhité verschuldeten Strafstoß nach.

Sandhausen hatte noch die große Chance zum Anschlusstor, doch Janik Bachmann köpfte den Ball aus kurzer Distanz direkt in die Arme von Schlussmann Kastenmeier (77.). Da Dawid Kownacki auf der Gegenseite kurz vor Ende aus aussichtsreicher Position ebenfalls direkt in die Arme von SV-Keeper Drewes köpfte, blieb es letztlich beim 2:0 für die Gäste.