Misslungener Einstand für Arminia-Coach Forte

Gemessen daran wirkte Forte nach Spielende einigermaßen gefasst: " Schade, dass es so gelaufen ist ", sagte der in der Schweiz geborene Italiener am Samstag und ging in die Kabine.

Auch Arminia-Profi Sidler muss vorzeitig vom Platz

Schiedsrichter Michael Bacher hatte ihm im Spiel des Bundesliga-Absteigers beim SV Sandhausen kurz vor der Pause die Rote Karte gezeigt, weil Forte den aus dem Spielfeld geflogenen Spielball zurück auf den Platz geworfen hatte. Das Problem: Genau in dem Moment wollte Sandhausen einen anderen Ball einwerfen und weiterspielen.