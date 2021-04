VfL Bochum gibt Sieg nach Führung aus der Hand

Riemann hofft auf Rückkehr ins Bochumer Tor

Auch ein Versuch von Robert Žulj kurz vor der Halbzeit war letztlich eine sichere Beute für SV-Schlussmann Marcel Schuhen, der in den ersten 45 Minuten genau wie sein Gegenüber, Patrick Drewes, nicht richtig geprüft wurde.

Drewes absolvierte erst ein viertes Saisonspiel für den VfL. Er vertrat den verletzten Manuel Riemann, der mit einem Mittelhandbruch nach Klubangaben bis zum Saisonende ausfällt.

Riemann selbst betonte vor der Partie in Darmstadt am Sky-Mikrofon indes, dass er am letzten Spieltag nochmal spielen wolle: " Bei der Formel 1 fährt ja auch keiner das Auto bis kurz vor die Ziellinie und sagt dann: Fahr du drüber. "

Tesche erzielt nach Ecke Bochumer Führung

Wann und ob die Bochumer über die Ziellinie fahren bleibt abzuwarten. Kurz nach dem Seitenwechsel verbuchten erstmal die Hausherren die beste Chance der Partie. Den scharfen Schuss von Serdar Dursun parierte Drewes allerdings.

Bei dem Spitzenreiter aus Bochum dauerte es wieder ein bisschen länger, bis er gefährlich vors gegnerische Tor kam, dann allerdings direkt im Doppelpack. Erst rettet Darmstadts Lars Lukas Mai im Strafraum, und im zweiten Anlauf versprang Herbert Bockhorn der Ball, sodass eine der wenigen vielversprechenden Chancen verpuffte (58.).

Die Bochumer Führung war schließlich Resultat eines ruhenden Balles. Žulj brachte eine Ecke an den ersten Pfosten, wo Dursun zu Tesche verlängerte, der den Ball aus rund 13 Metern ins Tor hämmerte (74.).