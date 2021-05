Nach vier Jahren verlässt Steffen Baumgart den Verein. " Ich bin stolz darauf, vier Jahre lang mit meinem Team und meinen Jungs gute Leistung gebracht zu haben ", so Baumgart über seine Zeit. " Ich fühle mich in Paderborn sehr wohl, aber ich will im Fußball einfach was Neues machen, einen neuen Weg gehen ", begründete er seine Entscheidung. Die neue Herausforderung ist der 1. FC Köln. "Ich hatte noch nie so schnell mein Gehalt in der Zeitung stehen wie jetzt ", sagte Baumgart vor Kurzem in einem WDR-Interview.