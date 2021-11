Düsseldorf legte einen perfekten Start hin: Abwehrmann Klarer verwertete einen Eckstoß Khaled Nareys ohne große Gegenwehr der Hannoveraner per Kopf und ließ die Fortuna-Fans jubeln.

Nur wenig später wurde die Düsseldorfer Feierstimmung jedoch getrübt. Defensivchef André Hoffmann und Hannovers Sebastian Ernst rasselten mit den Köpfen zusammen, woraufhin Hoffmann nach mehrminütiger Unterbrechung vom Feld getragen werden musste. Er wurde ersetzt durch Tim Oberdorf (15.) aus der Regionalliga-Reserve, der so zu seinem vierten Einsatz in der 2. Bundesliga kam und in der Folge eine sehr konzentrierte Leistung zeigte.

Fortuna Düsseldorf bleibt am Drücker

Die engagierte Düsseldorfer Mannschaft blieb in der Folge dennoch am Drücker und konzentrierte sich darauf, das Spiel zu machen. Marcel Sobottka verfehlte mit einem weiteren gefährlichen Kopfball das mögliche 2:0 (17.).

Hannover 96 offenbarte zwar defensive Schwächen und zeigte sich ein ums andere Mal ungeordnet, spielte zudem eigene Angriffe nie gut genug zu Ende. Doch auch die Fortuna ließ besonders nach den ersten 30 Minuten vorne die Konsequenz vermissen, die für eine höhere Pausenführung nötig gewesen wäre.

Flankenläufe bleiben Mittel Nummer eins

Nach dem Wiederanpfiff wurde das Spiel zerfahrener. Zunächst hatte Narey nach einer Flanke von Klaus den zweiten Düsseldorfer Treffer auf dem Fuß (57.). Wenig später hatte Hannover wie so häufig in diesem Spiel schon wieder Probleme mit einem hohen Ball - doch Appelkamps Schlenzer wurde von H96-Torwart Martin Hansen aus dem Winkel gefischt (68.).

Muslija schockt Fortuna mit Traumtor

Auch die Abwehrabteilung der Rheinländer zeigte sich über weite Strecken der Partie sicher und ließ gegen Ende gegen nun zwangsläufig bemühtere Hannoveraner ein wenig mehr zu, wobei es für Torwart Florian Kastenmeier selten richtig gefährlich wurde.

Doch dann bestrafte Hannover die Düsseldorfer doch noch für ihre ungenutzten Torchancen. Der eingewechselte Muslija zirkelte den Ball mit einem Sonntagsschuss in den Winkel.

Düsseldorf reist nach Dresden

Fortuna Düsseldorf ist am nächsten Spieltag sonntags (21.11.2021) dran: Dann geht es ab 13.30 Uhr bei Dynamo Dresden um Punkte.

jti | Stand: 06.11.2021, 15:27