Düsseldorf erneut sieglos - Remis in Regensburg

Mit hohem Pressing schaffte es der Gastgeber aus Regensburg zunehmend die Fortuna unter Druck zu setzten und verursachte so viele schnelle Ballverluste. Düsseldorf gelang es nicht, das eigene Offensivspiel zu entfalten und spielte größtenteils lange Bälle. Nach 22 Minuten setzte Stürmer David Konwacki mit einem Schuss aus 20 Metern allerdings ein offensives Zeichen der Gäste - Meyer parierte im Nachfassen.

Otto trifft sehenswert - Karaman antwortet

Kurz vor der Halbzeit schien Düsseldorf besser in die Partie zu kommen. Florian Hartherz verlor dann jedoch im Spielaufbau unglücklich den Ball. Den anschließenden Konter vollendete David Otto sehenswert aus 15 Metern per Linksschuss zur verdienten 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Fortuna ein ganz anderes Gesicht und schnell eine Reaktion. Nach Flanke von Kevin Danso traf Kenan Karaman per Kopfball aus kurzer Distanz zum 1:1.

Fortuna auch in zweiten Durchgang zu ungefährlich

Düsseldorf setzte die, in der ersten Halbzeit noch so stabile Regensburger Defensive weiter unter Druck und drängte zunehmend auf den zweiten Treffer. Das Team von Uwe Rösler stand nun deutlicher höher, als noch in Halbzeit eins. Auch in der zweiten Halbzeit schaffte es Düsseldorf allerdings nicht, sich spielerisch Großchancen zu erarbeiten. In der Schlussphase hatte Danso den Siegtreffer nach Flanke von Hartherz auf dem Kopf - der Ball ging jedoch deutlich über das Tor (79.). Bis zum Ende kämpften beide Mannschaften um jeden Meter, es blieb bei der gerechten Punkteteilung.