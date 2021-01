Bochum verliert spät gegen Karlsruhe

Thomas Reis vertraute trotz der hohen Belastung in dieser englischen Woche auf die Elf, die zuletzt beim FC St. Pauli gewann. Bei Tarsis Bonga und Danny Blum fielen aus.

Karlsruhe das gefährlichere Team

Bochum erwischte den besseren Start gegen unsortierte Gäste. Armel Bella-Kotchap hätte in der 6. Minute mit einem Kopfball nach einer Ecke fast das 1:0 erzielt. Dann kam auch der KSC besser in die Partie und wurde ebenfalls nach einer Ecke gefährlich. Robin Bormuth traf in der 14. Minute per Kopf zur Führung für die Gäste. Wenig später verhinderte der Torschütze hinten den Bochumer Ausgleichstreffer durch Robert Zulj mit einem geblockten Schuss. Für den VfL verhinderte nach einem Fehlpass von Torhüter Manuel Riemann der Pfosten das 0:2 durch Marc Lorenz (23.). Bis zur Pause blieb die Partie umkämpft (vier Gelbe Karten) mit leichten Vorteilen bei den Gästen, die mehr Torschüsse abgaben (10:6).

Beim VfL kam zum zweiten Durchgang Milos Pantovic für den gelb-verwarnten Cristian Gamboa. Der Serbe hätte sich fast mit dem Ausgleichstreffer eingeführt, verfehlte in der 48. Minute aber knapp das Tor, nachdem er zuvor KSC-Torhüter Marius Gersbeck umdribbelt hatte. Sieben Minuten später war Bochum zurück im Spiel. Kapitän Anthony Losilla vollendete einen Konter der Hausherren mit dem 1:1. In der Folgezeit war die Partie ausgeglichen, aber mit deutlich weniger Torraumszenen als im ersten Durchgang. Erst in der 82. Minute hatte erneut Pantovic eine Großchance, vergab mit einem Volleyschuss aber knapp. Stattdessen traf kurz darauf Jerome Gondorf nach einer weiteren Ecke für den KSC zur Führung (84.). Silvere Ganvoula hatte in der Nachspielzeit den Bochumer Ausgleichstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Gersbeck.

Für den VfL geht es bereits am Mittwoch (03.02.2021/18.30 Uhr) im DFB-Pokal mit der Partie bei Bundesligist RB Leipzig weiter.