Bochum gelang ein Traumstart und ging durch Danny Blum schon nach zwei Minuten in Führung. Danach wurden die Gäste aber immer stärker und erspielten sich mehrere zwingende Torgelegenheiten. Nach einem verschossenen Elfmeter (9.) und einem Latten-Treffer (31.) fiel der verdiente Ausgleich durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der Bochumer Jordi Osei-Tutu hatte bei einer Grätsche Osnabrücks Felix Agu am Fuß getroffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ganvoula scheitert vom Punkt

Nach der Pause schaffte es die Elf von Trainer Thomas Reis wieder besser, den Gegner vom eigenen Tor weg zu halten. Nach gut einer Stunde hatten die Blau-Weißen sogar noch den Sieg auf dem Fuß. Doch Silvère Ganvoula scheiterte mit seinem Handelfmeter an Osnabrücks Keeper Philipp Kühn.

In einer hektischen Schlussphase waren die Bochumer dann zwar die aktivere Mannschaft, echte Torgefahr entwickelten sie aber nicht mehr. So blieb es bei der Punkteteilung, die den Hausherren nicht wirklich weiterhilft. Immerhin springen sie aber zumindest über Nacht auf Nichtabstiegsplatz 14. Osnabrück ist mit drei Punkten mehr auf dem Konto Achter.