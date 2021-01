Das Endergebnis lautete am Samstag 2:1 (0:0) für den VfL. Damit eroberte der Revierklub zumindest für einen Tag den zweiten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Darmstadt ist nun Zwölfter.

Die Partie im Ruhrstadion verlief von Beginn an temporeich. Gefährliche Strafraumszenen gab es in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten kaum. Die Bochumer taten sich in der Vorwärtsbewegung schwer gegen das aggressive Pressing der "Lilien", hielten sich aber zumindest in der Abwehr schadlos.

Der Bochumer Danny Blum kam in der achten Spielminute freistehend an der Strafraumkante zum Schuss, ihm rutschte der Ball aber über den Fuß, sodass die Chance verpuffte. Auf der Gegenseite rettete VfL-Torwart Manuel Riemann in der 23. Minute bei einer Direktabnahme von Darmstadts Serdar Dursun aus etwa 18 Metern.