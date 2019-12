Bochum zunächst tonangebend

In der ersten Hälfte waren die Bochumer von Anfang an das tonangebende Team. Eine erste Lücke fand der VfL in der 14. Minute, als Wintzheimer nach toller Kombination zum 1:0 traf. Zoller legte nach einem Standard das 2:0 nach. Für den VfL-Stürmer war es der vierte Saisontreffer.