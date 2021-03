Amadou Onana brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Khaeld Narey sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Bochums Blum sah in der 35. Minute nach einem üblen Foulspiel an Onana die Rote Karte.

VfL erwischt den besseren Start

Bochum erwischte den besseren Start in die Partie und war das dominierende Team. Gegen diszipliniert verteidigende Hamburger schafften es die Bochumer jedoch nicht, sich aussichtsreiche Chancen herauszuspielen.

Der HSV kam selbst ebenfalls kaum zu Chancen, ging nach einem Standard aber doch in Führung. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Aaron Hunt landete beim freistehenden Onana, dem der Ball erst verspringt, er ihn aber dann im Liegen an VfL-Torwart Manuel Riemann vorbei in Tor stocherte (29.).