VfL-Trainer Thomas Reis veränderte seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Bielefeld auf vier Positionen. Patrick Drewes, Simon Zoller, Tom Weilandt und Maxim Leitsch rückten für Manuel Riemann, Chung Yong Lee, Danny Blum und Robert Tesche ins Team.

HSV mit den besseren Chancen

Beide Mannschaften begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe, allerdings erstmal ohne Strafraumszenen. In der 11. Minute kam dann der VfL zu einer guten Chance durch Vitaly Janelt, der an der Strafraumgrenze frei zum Abschluss kam, aber an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes scheiterte. In der Folgezeit erhöhten die Gäste den Druck und spielten sich in der Bochumer Hälfte fest, ohne jedoch gefährlich vor das Tor zu kommen. Stattdessen kam Anthony Losilla mit einem Kopfball dem 1:0 für die Hausherren nahe (26.).

Die erste gute HSV-Chance vereitelte Maxim Leitsch, der sich in einen Schuss von Sonny Kittel war und entscheidend abfälschte (27.). Der HSV wurde nun spielbestimmend und kam durch Adrian Fein zu seiner besten Chance der ersten Halbzeit. Der Mittelfeldspieler traf in der 39. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern den Pfosten. Mit viel Einsatz und etwas Glück hielt der VfL zur Pause das 0:0.