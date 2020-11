Bochum nach Kantersieg gegen Düsseldorf Zweiter

Der VfL trat mit der selben Startelf wie beim 3:1-Erfolg in Hamburg an. Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler nahm dagegen im Vergleich zum 1:0 gegen Sandhausen vier Wechsel vor. André Hofmann, Edgar Prib, Shinta Appelkamp und Kenan Karaman rückten für Marcel Sobottka, Jakub Piotrowski, Kelvin Ofori und Brandon Borrello in die Anfangsformation.

Peterson sieht früh Rot

Bochum erwischte den besseren Start und bekam in der 5. Minute nach Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen. Kristoffer Peterson sah für sein Halten gegen Simon Zoller zudem die Rote Karte. Danny Blum verwandelte den Strafstoß sicher. Rösler reagierte und stellte vom ursprünglichen System mit Dreierkette auf ein 4-4-1 um. Dadurch stand die Fortuna zunächst trotz Unterzahl kompakt und ließ wenig zu, obwohl Bochum deutlich mehr Ballbesitz hatte.

Erst in der 30. Minute kam VfL-Angreifer Blum zu einer Großchance, nachdem sich Hofmann bei einem langen Ball verschätzt hatte und der Bochumer allein aufs Tor zulaufen konnte. Blums Abschluss ging jedoch über den Düsseldorfer Kasten. Vier Minuten später hatte Blum die nächste Chance, scheiterte aber an Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmeier. Auf der anderen Seite kam Prib an der Strafraumgrenze zum Abschluss, verzog aber deutlich (36.).