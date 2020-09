Kyereh-Doopelschalg - Bochum gibt Spiel gegen St. Pauli aus der Hand

Von Jakob Halbfas

Der VfL Bochum ist am Montagabend mit einer gefühlten Niederlage in die neue Spielzeit gestartet. Gegen den FC St. Pauli kassierte der VfL nach 2:0-Führung in der Schlussphase in weniger als zwei Minuten zwei Gegentore von Daniel Kyereh.