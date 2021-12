Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: Mit dem SC Paderborn reiste die beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga am 16. Spieltag zum SV Sandhausen, der im heimischen Stadion in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen hatte. Beide Serien hatten auch nach den 90 Minuten am Samstag Bestand. Beinahe wäre der SCP auch mit allen drei Punkten nach Hause gefahren, doch in der Nachspielzeit traf Sandhausens Bashkim Ajdini zum 1:1-Ausgleich. Marcel Mehlem hatte die Paderborner zuvor in der fünften Minute in Führung gebracht.

Die Paderborner verpassten es damit, nach Punkten zu den Aufstiegsplätzen aufzuschließen und mit 27 Zählern auf Rang vier. Sandhausen hat nun 13 Punkte auf dem Konto, bleibt aber Tabellenvorletzter.