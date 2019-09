Aber danach kam Bochum immer besser in die Partie. Ganvoula hatte gleich zwei Mal den Ausgleich auf dem Fuß - und sorgte schließlich auch für den Ausgleich. Bei einer Ecke von links stand der VfL-Angreifer sträflich frei und netzte mit einem Flachschuss aus 14 Metern ins rechte Eck ein (39.). Für die Gäste ging es mit einem guten Gefühl in die Pause.

Kaum Chancen in Halbzeit zwei

Das war allerdings mit Wiederanpfiff schnell vorbei. Gleich mit seiner ersten Aktion traf der eingewechselte Nicolas Gonzalez mit einem Schlenzer in den linken Winkel zum 2:1 (48.). Von da an diktierte der VfB die Partie deutlich. Gonzalez oder Didavi hatten eine höhere Führung auf dem Fuß. Bochum tauchte erst spät wieder vor dem VfB-Tor auf, aber Ganvoula scheiterte aus kurzer Distanz (80.). Am Ende blieb es beim 2:1 für die Schwaben.

Während Stuttgart mit elf Punkten auf Rang zwei vorrückte, rangiert der VfL Bochum mit zwei Zählern auf dem vorletzten Platz. Sportliche Lage und Trainersuche dürften bei den Verantwortlichen damit für eine unruhige Länderspielpause sorgen.

Für Bochum geht es am 6. Spieltag mit der Sonntagspartie (15.09.2019) gegen Dynamo Dresden weiter.