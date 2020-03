Jeweils eine Großchance in Hälfte eins

Gleich zu Beginn fast der Schock für die Arminia: Mario Gomez hatte nach einem Freistoß von Daniel Didavi das 1:0 auf dem Fuß - schoss aber mit Nathan Phillips den eigenen Mann an (4.). Kurz danach machten auch die Gäste auf sich aufmerksam - Fabian Klos traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (7.).

Nach der temporeichen Anfangsphase beruhigte sich das Spiel - keine Mannschaft schaffte es in dieser Phase die gegnerische Abwehrreihe zu durchbrechen und gefährlich in den Strafraum zu kommen. Es ging mit jeweils einer guten Chance aus der Anfangsphase in die Pause.

Clauss scheitert an Kobel - Gomez macht es besser

Die zweite Hälfte begann ähnlich, wie die erste aufhörte, bis Jonathan Clauss beinahe einen Patzer von Holger Badstuber nutzen konnte - der Armine scheiterte jedoch am stark reagierenden Gregor Kobel im Stuttgarter Tor (50.). Auf der anderen Seit machte es Mario Gomez nur wenige Minuten später besser. Nachdem Nicolas Gonzalez auf der linken Seite viel zu viel Freiraum hatte, nickte Gomez die Flanke per Kopf in die Bielefelder Maschen (53.).

Joker Soukou gleicht aus

Nach der Führung schaffte es der VfB die Gäste vom eigenen Tor fern zu halten - die Arminia brauchte einige Minuten, bis sie wieder ins Spiel fand. 20 Minuten vor Ende investierte das Team von Uwe Neuhaus dann wieder nach und nach mehr und kam wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Fabian Klos vergab erst zwei aussichtsreiche Chancen, ehe Joker Cebio Soukou sich nach einem langen Einwurf im Strafraum durchsetzte und den 1:1-Ausgleich erzielte (76.).

Hektische Schlussphase

In den letzten Minuten wurde es auf dem Platz ruppiger und hektischer - aber dann, wie aus dem Nichts eine dicke Chance auf jeder Seite. Erst schaffte es der VfB nicht, den Ball aus kürzester Distanz über die Linie zu schieben, dann verpassten gleich vier Bielefelder nach einem Konter den richtigen Zeitpunkt abzuschließen - am Ende landete der harmlose Abschluss in den Armen von Kobel.

Es blieb bei einer umkämpften Punkteteilung, mit der die Arminia besser als Spitzenreiter besser leben kann. Schon am Freitag (13.03.2020, 18.30 Uhr) empfängt Arminia Bielefeld den VfL Osnarbrück.