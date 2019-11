Bochum erkämpft sich Remis gegen St. Pauli

Wenige Minuten später traf St. Paulis Waldemar Sobota auf der anderen Seite nur den Außenpfosten. Wieder nur eine Minute später erzielte Simon Zoller, die 1:0-Führung (5.). Die Partie blieb furios: Es waren noch keine zehn Minuten gespielt, da traf Waldemar Sobota zum 1:1-Ausgleich für die Gastgeber (10.).

Bochum investierte nach dem Rückschlag wieder mehr und kam in der 16. Minute zu einer nächsten Großchance. VfL-Kapitän Anthony Losilla traf aber per Kopf nur den Außenpfosten.

St. Pauli dominiert das Spiel

Es entwickelte sich ein zerfahrenes Fußballspiel, St. Pauli wurde stärker - Bochum konzentrierte sich bis zum Seitenwechsel nahezu ausschließlich auf die Defensivarbeit. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der Gastgeber das Spielgeschehen - ohne dabei gefährliche Torchancen zu kreieren.

Bochum ließ bis kurz vor Ende jeglichen Offensivdrang aus der Anfangsphase der ersten Hälfte vermissen. In der Schlussphase erhöhte der VfL jedoch noch einmal das Tempo und kam durch Chung-yong Lee zu einer Riesenchance (77.), die St.Pauli-Torwart Robin Himmelmann stark vereitelte. Am Ende blieb es bei insgesamt zwei Chancen in Halbzeit zwei und der Punkteteilung.

In zwei Wochen gegen Osnabrück

Mit jetzt 13 Zählern liegt Bochum weiterhin auf Tabellenplatz 16 - St. Pauli hat seit jetzt fünf Spielen nicht mehr gewonnen und ist mit 15 Punkte Tabellenachter. Für den VfL geht es nach der Länderspielpause gegen den VfL Osnarbück weiter (22.11.2019), St. Pauli muss nach Aue.