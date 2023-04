Während es für den FC St. Pauli nach der jüngsten Niederlage beim Hamburger SV (3:4) in der Liga quasi nur noch um die "Goldene Ananas" geht, ringt Arminia Bielefeld um den Klassenerhalt. Entsprechend wollte das Team um Trainer Uwe Koschinat natürlich etwas mitnehmen aus Hamburg.

Bei strahlendem Sonnenschein entwickelten die Gastgeber in ihrem Heimstadion am Millerntor vor 30.000 Fans allerdings von Beginn an jede Menge Druck und Spielfreude. Arminia sah sich von der ersten Minute an in die Defensive gedrängt und hatte alle Mühe, sich den Attacken des Gegners zu erwehren.

Arminia in der Defensive gefordert

Die erste ganz dicke Möglichkeit erspielten sich die Hamburger in der 10. Minute. Arminia-Keeper Martin Fraisl ließ eine lange Flanke von rechts fallen, der heranstürmende Elias Saad köpfte die aufsetzende Kugel aber über den Kasten.

St. Pauli wurde immer dominanter, schnürte die Ostwestfalen nun ein. Nach 17 Minuten brachte Marcel Hartel einen Freistoß von links - Jackson Irvine verpasste in der Mitte nur knapp. Zwei Minuten später freie Bahn für Oladapo Afolayan von halbrechts. Statt den Torabschluss suchte der Engländer aber den Querpass auf Hartel, was schief ging. In der 23. Minute scheiterte Leart Paqarada mit einem satten Linksschuss aus 16 Metern an Fraisl.