St. Paulis Trainer Jos Luhukay überraschte mit einer clever ausgeklügelten Taktik. Der Niederländer ließ mit einer Dreier-Abwehrkette agieren, die die starke Arminia-Angriffsreihe tatsächlich gut im Griff hatte. In der 25. Minute erhöhten die effektiven Hamburger dann auf 2:0. Eine Hereingabe von der linken Seite erwischte Veerman vor Verteidiger Joakim Nilsson und erzielte sein zweites Tor.

Erst danach reagierten die Ostwestfalen so richtig und erspielten sich in der Folge mehrere gute Chancen: Arminia-Torjäger Fabian Klos schoss in der 32. Minute knapp am Tor vorbei; in der 44. Minute konnte Klos eine scharfe Hereingabe aus guter Position nicht mehr aufs Tor bringen.

Vorentscheidung in der 54. Minute

Die Bielefelder kamen mit Offensivdrang aus der Halbzeitpause, doch ein Konter der Hausherren sorgte in der 54. Minute für die Vorentscheidung: St. Paulis Ryo Miyaichi ließ Arminia-Verteidiger Florian Hartherz auf der rechten Angriffsseite aussteigen und passte in den Rückraum zu Viktor Gyökeres, der aus rund 14 Metern überlegt ins Tor schoss.

Kurz darauf kam Klos wieder zum Abschluss, scheiterte aber an St. Paulis Torwart Robin Himmelmann (58.). Auch danach agierte die Arminia glücklos. Es blieb vor 29.546 Zuschauern im erneut ausverkauften Millerntorstadion beim verdienten 3:0 für den starken FC St. Pauli.

Die Arminia, die zuvor in neun Zweitligaspielen in Folge ungeschlagen geblieben war, geht dennoch als Zweitliga-Tabellenführer in die Winterpause. Die Konkurrenten VfB Stuttgart (2:2 bei Hannover 96) und Hamburger SV (2:2 in Darmstadt) konnten aufholen - allerdings auch nur einen Punkt. Das nächste Pflichtspiel steht für die Bielefelder am 28. Januar an: Dann ist der VfL Bochum zu Gast in Ostwestfalen.