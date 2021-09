Schalke 04 hat am Freitagabend mit einem 1:2 (1:1) gegen den Karlsruher SC den Sprung in die SPitzengruppe der 2. Liga verpasst. Das Tor für Karlsruhe erzielte Kyoung-rok Choi bereits in der ersten Minute. Top-Torjäger Simon Terodde glich die Partie schnell wieder aus (15.). Marvin Wanitzek sorgte mit einem Traumtor aus 30 Metern für die Entscheidung (88.). Zudem verlor Schalke Victor Palsson durch eine Rote Karte (73.)

KSC trifft mit der ersten Aktion

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Keine 60 Sekunden nach dem Anpfiff durfte Choi bei einer Ecke den Ball unbedrängt volley auf das Tor schießen - Ralf Fährmann im Schalker Tor machte eine unglückliche Figur und es stand 0:1. Die Knappen waren davon sichtlich geschockt, der KSC machte viel Druck. Zweimal verhinderte eine knappe Abseitsposition gute Chancen für die Gäste.