Wirbel um Gazprom: Schalke kommt mit schlichtem Reisebus

Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine strich Schalke in Karlsruhe den Schriftzug des russischen Hauptsponsors Gazprom von den Trikots. Stattdessen prangte schlicht "Schalke 04" auf der Brust. Dies ist auch für die kommenden Spiele geplant, wie der Klub am Donnerstag bekanntgab. Zudem reiste S04 am Samstag mit einem normalen Reisebus ohne Gazprom-Schriftzüge an.