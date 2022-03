Bei Schalke durfte Neuzugang und Innenverteidiger Marius Lode erstmals von Beginn ran. Dazu rückten auch Victor Palsson und der zuletzt erfolgreiche Joker Rodrigo Zalazar in die erste Elf.

Wilder Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Vor 55.152 Zuschauern gab Schalke in den ersten Minuten den Ton an und kam durch Simon Terodde zur ersten Halbchance (5.). Der Druck der Hausherren hielt aber nicht lange an und Hannover meldete sich bald ebenfalls in der Offensive zu Wort. Sei Muroya scheiterte mit einem Schuss an Martin Fraisl (8.) und Sebastian Kerk verpasste ebenfalls nur knapp das 1:0 für die Gäste (11.). Noch enger wurde es auf der anderen Seite, als Rob-Robert Zieler einen Schuss von Terodde parierte (13.).

Nach diesem frühen Schlagabtausch flachte die Partie etwas ab, bis Terodde in der 25. Minute nach einem langen Einwurf zum Abschluss kam, aber über das Tor schoss. Bei Florian Flicks Schuss aus 20 Metern hatte Zieler keine Schwierigkeiten (31.). Die dickste Chance im ersten Durchgang verbuchte Hannover eine Minute später, als Kerk mit einer Eckball überraschend den Pfosten traf (32.). In den Schlussminuten der ersten Hälfte erhöhte Schalke noch einmal den Druck. Erst scheiterte Rodrigo Zalazar mit einem Kopfball an Zieler, dann traf Ko Itakura nach einer Ecke auf Vorlage von Marius Lode zum 1:0 (43.).