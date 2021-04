Paderborn erhöhte zunehmend den offensiven Druck. Die nächste gefährliche Torchance hatte allerdings der Tabellenführer. Thomas Eisfeld erzielte beinahe per Seitfallzieher den Treffer zum 1:0 (24.) - der Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei.

Paderborner Doppelschlag kurz vor der Pause

Bochum hatte in der Folge mehr vom Spiel, die gefährlichere Mannschaft im ersten Durchgang war aber der Tabellenelfte aus Paderborn, der nach 36 Minuten nicht unverdient durch Justvan mit 1:0 in Führung ging. Zunächst war noch Kapitän Sven Michel an VfL-Keeper Reimann gescheitert, dann brachte Justvan den Nachschuss aus 14 Metern im Tor der Bochumer unter.

Der SCP legte gleich mit dem nächsten Konter nach. Michel wurde nach starker Vorarbeit von Antwi-Adjei geschickt und blieb im Eins-gegen-Eins-Duell mit Riemann der Sieger (39.). Der Tabellenführer aus Bochum fand nach dem Doppelschlag bis zum Seitenwechsel keine Antwort und blieb offensiv blass.

Holtmann und Zoller treffen das Tor nicht - Antwi-Adjei trifft zum 3:0

Nach dem Seitenwechsel versuchte Bochum den Gastgeber unter Druck zu setzten und sich vorne fest zu spielen. Paderborn blieb allerdings durch Konter weiterhin gefährlich. Für den VfL hatten Holtmann (58.) und Simon Zoller (68.) den Anschlusstreffer in der zweiten Hälfte auf dem Fuß. Beide verpassten jedoch das Paderborner Tor aus zentraler Position.

Während Bochum das Tor nicht traf, klingelte es auf der anderen Seite zum dritten Mal - wieder nach einem Konter. Antwi-Adjei wurde aus der eigenen Hälfte geschickt und vollendete trocken aus zehn Metern zum 3:0 (73.).

Auch nach dem dritten Gegentreffer steckte der VfL nicht auf, zeigte Moral, schaffte es aber über 90 Minuten nicht, sich spielerisch hochkarätige Großchancen herauszuspielen. Es blieb beim verdienten Heimsieg für Paderborn, für den es am Freitag im in Braunschweig (16.04.2021, 18.30 Uhr) weitergeht. Spitzenreiter VfL Bochum empfängt am Sonntag (18.04.2021, 13.30 Uhr) Hannover 96.