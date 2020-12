Hack bringt Nürnberg in Front

In der 8. Minute sah die Paderborner Defensive aber nicht gut aus. Rechtsverteidiger Johannes Dörfler ließ Nürnbergs Lohkemper flanken. Am langen Pfosten sprang Jamilu Collins gegen Hack nicht hoch, sodass der Nürnberger den Ball aus einem Meter per Kopf zur Führung über die Linie drücken konnte. In einer temporeichen und intensiven Partie hatte der SCP nur fünf Minuten nach dem Nürnberger Treffer die Chance zum Ausgleich. Nach einer Ecke köpfte Sebastian Schonlau den Ball aber nur an den Pfosten (13.). Im direkten Gegenzug hatten dann die Gäste Alu-Pech, als Manuel Schäffler aus elf Metern die Latte traf (14.).

Wiederum nur vier Minuten später zappelter der Ball dann im Nürnberger Tor. Vasiliadis kam ließ rund 18 Meter vor dem Tor einen Gegenspieler stehen und traf mit links flach ins Lange Eck. Der Jubel der Paderborner wehrte jedoch nur kurz. Weil Dennis Srbeny den Ball in der Torentstehung an die Hand bekam, nahm Schiedsrichter Robert Hartmann den Treffer zurück. Eine umstrittene Entscheidung, denn zwischen Handspiel und Abschluss vergingen satte 20 Sekunden. Dem SCP bot sich in Halbzeit eins noch eine Chance zum Ausgleich, doch Nürnbergs Torwart Christian Mathenia kratzte einen Kopfball von Uwe Hünemeier noch von der Linie (26.). In der Folge fehlte dem SCP im Spiel nach vorne häufig die nötige Präzision.

Lohkemper trifft nach Konter

Die zweite Hälfte begann genauso wie die erste: Mit einem Nürnberger Treffer. Johannes Geis schickte Schäffler gegen einen aufgerückten SCP in die Tiefe. In der Mitte war Lohkemper mitgelaufen und versenkte die Flanke von Scheffler aus sieben Metern freistehend per Kopf im lamgen Eck (49.). Es war erst die dritte echte Torchance der Nürnberger, die ihre Möglichkeiten aber effektiv verwerteten.

Der SCP drückte bis zum Ende auf den Anschlusstreffer und war das spielbestimmende Team. Wie schon in der ersten Hälfte fehlten aber Präzision und Durchschlagskraft. Am Ende fehlten den Paderbornern gegen kompakt stehende Nürnberger schlichtweg die Mittel.

Bereits am kommenden Freitag haben die Paderborner die nächste Aufgabe vor der Brust. Dann reist der SCP zum VfL Bochum.