Die Hausherren bekamen die vielen Vorstöße über die Flügel praktisch gar nicht verteidigt und offenbarten mehrfach eklatante Lücken in der ersatzgeschwächten Defensive. So auch kurz vor der Pause, was Matthias Zimmermann die nächste riesen Chance ermöglichte: Der Verteidiger hatte aus acht Metern völlig freie Schussbahn, scheiterte mit dem etwas zu zentralen Abschluss aber erneut an einem bärenstarken Reflex von Kapino.

Neun Ecken, keine Tore

Insgesamt erspielten sich die Düsseldorfer bis zur Pause neun Ecken, das Sandhäuser Tor aber blieb wie vernagelt.