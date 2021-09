Schalke 04 hat sich am Samstagabend mit 2:0 (1:0) bei Hansa Rostock durchgesetzt und damit wieder Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Bundesliga gefunden. Einmal mehr machte Top-Torjäger Simon Terodde mit seinem Doppelpack (42./49.) den Unterschied. Der Stürmer könnte bereits am nächsten Spieltag mit einem Treffer den Zweitliga-Torrekord von Dieter Schatzschneider einstellen. Terodde steht bei 152 Toren, Schatzschneider bei 153 Treffern.

Rostock spielt, Schalke trifft

Die königsblauen Gäste begannen schwach und Rostock stark. Hansa setzte Schalke immer wieder früh unter Druck und zog bei eigenen Angriffen mit viel Mut zum Tor. Mit viel Glück überstand Schalke die ersten 30 Minuten, Rostock dagegen musste sich ärgern - Kevin Behrens (9.) und John Verhoek (11./33.) zweimal bei hundertprozentigen Torgelegenheiten verpassten die Führung der Gastgeber.

Kurz vor der Pause schlug Schalke dann eiskalt zu: Eine scharfe Flanke von links verwerte Torjäger Terodde per Kopf zur schmeichelhaften Gäste-Führung. Es war der erste Torschuss der Schalker auf den Rostocker Kasten - der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt.