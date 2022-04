Klement und Muslija treffen

Der SCP erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der 2. Minute in Führung. Nach starker Vorarbeit über links von Julian Justvan kam Philipp Klement im Strafraum frei zum Abschluss und brachte den Ball mit etwas Hilfe von Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler im Kasten unter. Die Niedersachsen suchten die schnelle Antwort und kamen durch Sebastian Kerk zum Abschluss, den Jannik Huth parierte (7.). Es ging munter hin und her, wobei Paderborn den gefährlicheren Eindruck machte.

Auch das 2:0 fiel über die linke Seite. Florent Muslija schaffte es mit einem starken Alleingang in den Strafraum, ließ Gegenspieler aussteigen und traf sicher ins Tor (17.). Nach diesem Treffer ließ die Antwort von Hannover erstmal auf sich warten. Paderborn bestimmte das Spiel und bereitete der Gäste-Abwehr große Probleme. Julian Börner hätte in der 25. Minute beinahe per Eigentor das 3:0 erzielt. Danach flachte die Partie zunehmend ab. Dennis Srbeny hatte noch eine gute Chance auf das dritte Tor, verpasste eine Hereingabe von Kai Pröger aber knapp (41.).