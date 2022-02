In den folgenden 15 Minuten nahmen die Sachsen etwas mehr die Zügel in die Hand, ohne jedoch zu nennenswerten Gelegenheiten zu kommen. Ein Löwe-Schuss aus 22 Metern, der am Außennetz landete, war die gefährlichste Aktion von Dynamo (33.). Im Gegenzug versuchte es Florent Muslija aus ähnlicher Distanz und dieses Mal musste sich Mitryushkin ganz lang machen, um den Ball abzuwehren.