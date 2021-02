Es war keine Glanzleistung, aber eine Pflichterfüllung. Der VfL Bochum hat am Samstag auswärts beim VfL Osnabrück mit 2:1 gewonnen. Anthony Losilla erhöhte nach einem Osnabrücker Eigentor, so richtig gefährdet war der Sieg auch nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber nicht. Bochum festigte mit dem Sieg Platz zwei und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Hamburger SV.

Drei Tage nach der Pokal-Niederlage bei RB Leipzig, als der VfL beim Bundesliga-Zweiten beim 0:4 chancenlos war, machte der Zweite der zweiten Liga von Beginn an klar, in die Erfolgsspur zurückkehren zu wollen. Anthony Losilla hatte in der 2. Minute bereits den ersten Schussversuch für die offensiv startenden Bochumer. Nach vier Minuten tauchte der Kapitän erneut gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, verpasste den Ball aber knapp.

Eigentor der Lohn für starken Bochumer Start

Die erste Großchance hatte der VfL in der 12. Minute. Simon Zoller kam nach einer flachen Hereingabe aus sieben Metern Entfernung zum Abschluss, Osnabrück-Keeper Philipp Kühn konnte jedoch parieren. Auch nach 17 Minuten wehrte er einen Schuss von Gerrit Holtmann stark ab. Bei der anschließenden Ecke war Kühn jedoch machtlos. Nach der Flanke von Robert Zulj lenkte Osnabrücks Bashkim Ajdini den Ball per Kopf ins eigene Tor zum 1:0 für Bochum.

Auch den Führungstreffer agierte das Team von Trainer Thomas Reis, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, weiter stürmisch, hatten immer wieder Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte. Defensiv hatte der VfL gegen die Osnabrücker, die ihre vergangenen fünf Spiele verloren haben, auch wenige Mühe. Und wenn die Gastgeber sich durchsetzten, fehlte im Abschluss die Präzision.

Zum zweiten Mal vergebene Großchance, Ecke, Tor

In der 35. Minute hätte Bochum dann schon fast für eine Vorentscheidung sorgen können. Nach einem Zuspiel von Holtmann stand Herbert Bockhorn frei vorm Tor, vergab jedoch die Großchance. Wie beim 1:0 führte das dennoch zum Treffer. Wieder trat Zulj im Anschluss zur Ecke an, diesmal nickte Losilla den Ball zum 2:0 aus kurzer Distanz sein.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Bochum weiterhin vor allem in den Zweikampf sehr präsent. Selbst gefährlich wurde es wieder in der 57. Minute, als Zoller zum Abschluss kam, erneut aber an Osnabrücks Torhüter scheiterte.

Plötzliche Spannung

Eine Standardsituationen sorgte dann doch nochmal für Spannung im Spiel. Sebastian Kerk schlenzte in der 64. Minute aus 17 Metern einen Freistoß direkt ins Bochumer Tor zum Anschlusstreffer für die Gastgeber.

Im Anschluss war das Spiel zwar umkämpft, Osnabrück konnte sich aber nicht mehr entscheidend durchsetzen und hatte keine großen Chancen, um den Ausgleich zu erzielen. Für die Gastgeber war es bereits die siebte Heimniederlage in Folge.

Für Bochum geht es nächste Woche Sonntag weiter. Gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr) will das Team nach dem 1:2 gegen Karlsruhe, vor dem es für fünf Heimsiege am Stück gab, eine neue Serie im eigenen Stadion starten.