Routinier Fink hilft aus

Bei den Rheinländern, die vier der letzten fünf Zweitligapartien in Nürnberg für sich entschieden, seit über acht Monaten auf einen Auswärtssieg warten, stellte Rösler nach dem knappen Heimerfolg gegen Heidenheim einmal um. Matthias Zimmermann verdrängte Thomas Pledl auf die Bank. Ex-Kapitän Fink, der im Sommer in die zweite Mannschaft gewechselt ist, hilft bei den dezimierten Profis aus und gehörte dem erweiterten Kader an.

Handelfmeter zur Nürnberger Führung

In einer niveauarmen ersten Halbzeit ging Nürnberg nach einer Viertelstunde in Führung. Nach einem vermeintlich strafabren Handspiel von Christoph Klarer meldete sich der Videoschiedsrichter. Nach Ansicht der Bilder entschied Schiedsrichter Robert Schröder auf Elfmeter, den Manuel Schäffler für die Franken verwandelte (15.). Beide Teams blieben auch danach lange Zeit harmlos, bis die Fortuna mit dem ersten Schuss zum Ausgleich kam. Kenan Karaman traf auf Vorlage von Kristoffer Peterson zum 1:1 (30.).

Am Spielniveau änderte sich auch nach dem Seitenwechsel erstmal wenig. Als Nürnbergs Torschütze Schäffler in der 49. Minute frei durch war, bewahrte Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier sein Team vor dem erneuten Rückstand. Danach wurde Düsseldorf stärker und kam häufiger in den Strafraum der Nürnberger, allerdings ohne gefährliche Abschlüss zu verbuchen. Erst in der 82. Minute hatte Karaman nach einer Ecke eine gute Kopfballgelegenheit, doch Christian Mathenia hielt sicher. Der Düsseldorfer Druck wurde größer, aber es fehlte die Präzision vor dem Tor.

Zwei Wochen Spielpause

Für die Fortuna geht es nach der Länderspielpause am Samstag, den 21. November (13 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den SV Sandhausen weiter.