Preußer änderte seine Startelf nach dem DFB-Pokalsieg beim VfL Oldenburg (5:0) auf drei Positionen: Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann ersetzte Khaled Narey, auf der linken Abwehrseite spielte Florian Hartherz für Leonardo Koutris und Linksaußen Kristoffer Peterson lief für Nicklas Shipnoski auf.

Nürnberg beginnt druckvoll - Fortuna befreit sich

Nürnberg begann druckvoll und mutig. Die erste Möglichkeit der Partie hatte Nürnberg durch Asger Sörensen (6.), der nach einer Flanke von Valentini aber nicht genug Druck auf seinen Kopfball bekam. Einen direkten Freistoß auf das kurze Eck durch Nürnbergs Johannes Geis (9.) wehrte Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmaier mit den Fäusten ab.

Nach 15 Minuten befreite sich die Fortuna. Die erste Gelegenheit hatte Düsseldorf durch Felix Klaus, der von der rechten Strafraumkante das lange Eck mit einem Flachschuss verfehlte. Drei Minuten später versuchte es Klaus aus halbrechter Position, Nürnbergs Torwart Christian Mathenia parierte reaktionsschnell. Auf der Gegenseite setzte Manuel Schäffler (24.) einen Volleyschuss nach einer Ecke knapp über das Fortuna-Gehäuse.

In den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte war Düsseldorf die tonangebende Mannschaft und hatte viel Ballbesitz, Torchancen sprangen bis zur Halbzeitpause aber auf beiden Seiten nicht mehr heraus.

Kownacki vergibt Riesenchance - Nürnberg trifft

Unmittelbar nach der Pause bot sich Fortuna die bis dahin größte Chance der Partie. Nach einer verunglückten Faustabwehr von FCN-Keeper Mathenia flankte Zimmermann stramm auf Dawid Kownacki (47.), der etwas überrascht knapp am leeren Tor vorbeiköpfte. Anschließend hatte Nürnberg wieder eine Druckphase und ging in Führung: Nach einem Geis-Freistoß war Schindler (58.) im Zentrum zur Stelle und köpfte den Ball mit dem Hinterkopf ins linke Eck.

Nürnberg zog sich nun etwas weiter zurück und lauerte auf Konterchancen. Fortuna rannte immer wieder an, doch im letzten Angriffsdrittel mangelte es an Durchschlagskraft und Genauigkeit. Bei einem Distanzschuss von Nürnbergs Dennis Borkwoski (82.) klärte Kastenmaier mit einer Flugeinlage. In der Nachspielzeit gab Düsseldorfs Jakub Piotrowski noch einmal einen Schuss von der Strafraumkante ab, doch der zu zentrale Schuss stellte Mathenia vor keine Probleme.

Kurz vor dem Abpfiff kam Nürnbergs Erik Shuranov im Düsseldorfer Strafraum zu Fall. Den anschließenden Foulelfmeter verwandelte Valentini (90.+8) zum 2:0.

Stand: 14.08.2021, 15:33