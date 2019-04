Duisburg trotz ordentlicher Leistung im Rückstand

Die Zebras hatten eine ordentliche erste Hälfte hingelegt, gerieten aber trotzdem in Rückstand. Andrew Wooten hatte sich zunächst gegen Duisburgs Dustin Bomheuer durchgesetzt und Torwart Felix Wiedwald von der Strafraumgrenze keine Chance gelassen (28.). Nach Wiederanpfiff gerieten die Zebras weiter ins Hintertreffen, als Bomheuer gegen Wooten einen Foulelfmeter verursachte. Wooten vollstreckte selbst (62.).

In der 71. Minute gelang Duisburg der Anschluss: Moritz Stoppelkamp spielte Joseph-Claude Gyau links frei, der in der Mitte für den Torschützen Havard Nielsen auflegte. Und Kevin Wolze erzielte in der 88. Minute per Handelfmeter der Ausgleich.

MSV nun gegen Bielefeld

Der MSV hat nun am Montag (29.04.2019/20:30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld die nächste Gelegenheit, im Abstiegskampf Punkte für eine Aufholjagd zu holen.