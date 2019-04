Der 1. FC Köln muss die Aufstiegsfeierlichkeiten um mindestens eine Woche verschieben. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 musste sich der Tabellenführer am Freitag (26.04.2019) trotz drückender Überlegenheit mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Es war bereits die zweite Niederlage in Folge und das vierte Spiel ohne Dreier. Bei einem Sieg und günstigen Ergebnissen der Konkurrenz am Sonntag hätte Köln bereits an diesem Wochenende den Aufstieg feiern können.