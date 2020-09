Aber der SCP steigerte sich von Minute zu Minute und kam schließlich ebenfalls zu guten Tormöglichkeiten, ein Treffer gelang allerdings nicht: Thalhammers Schuss ging über die Querlatte (34.), Srbenys Kopfball landete in den Armen von Kiel-Schlussmann Däne (36.) und beim Abschluss von Pröger bekam ein Kieler noch sein Bein dazwischen (43.). So ging es torlos in die Pause.

Verdienter Sieg für Kiel

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kam Holstein Kiel zu den besseren Möglichkeiten und schließlich zum Tor. Von der linken Grundlinie spielte Lee den Ball zu Reese am Fünfmetereck, der wiederum flach an den zweiten Pfosten weiterleitete. Dort musste Mühling den Ball nur noch über die Linie drücken (59.).

Nach dem Gegentreffer blieben die Paderborner weiter engagiert, kamen aber kaum zu nennenswerten Torchancen. Am Ende hatte die Mannschaft von Steffen Baumgart sogar Glück, dass es keine höhere Niederlage gab. Finn Bartels Schlenzer aus 20 Metern hielt Zingerle stark.

Duell mit dem Hamburger SV steht an

Von Paderborn kam besonders in der Offensive zu wenig. Immerhin wirkte die neu formierte Defensive über weite Strecken sicher. Im nächsten Spiel muss der SC Paderborn sich dennoch steigern. Am Montagabend (28.09, 20:30 Uhr) geht es zu Hause gegen den Hamburger SV.