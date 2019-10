VfL Bochum verliert 1:2 bei Holstein Kiel

Anschließend wurde der VfL stärker und dominierte das Spiel, kam aber zu keinen gefährlichen Abschlüssen und blieb in der Offensive harmlos. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zeigte Schiedsrichter Gerach erneut auf den Punkt - diesmal entschied er nach Foulspiel von Danilo Soares an Kiels Salih Özcan auf Strafstoß, den Bochums Schlussmann Manuel Riemann parierte.

Früh in Halbzeit zwei erhöhte Kiel den Druck und erzielte durch Janni-Luca Serra, der in der ersten Hälfte noch den Elfmeter verschossen hatte, den 2:1 Siegtreffer (52.). Nach dem erneuten Rückstand kontrollierten die Gäste weitgehend die Partie, ohne wirklich gefährlich zu werden. In der 69. Minute hatte Ganvoula die Großchance zum Ausgleich, scheiterte jedoch aus etwa zehn Metern an Kiels Torhüter Ioannis Gelios. Der VfL hatte auch in der Schlussphase deutlich mehr Spielanteile, erspielte sich allerdings keine Großchancen mehr - es bleib beim 2:1 für Kiel. "Ich bin ultra traurig. Ich weiß gerade nicht wohin mit meiner Frust und Trauer" , sagte Bochums Schlussmann Manuel Reimann dem WDR nach der Partie.

Der VfL, der am Dienstag (29.10.2019, 20.00 Uhr) in der zweiten Pokalrunde Rekordsieger München empfängt, rangiert damit weiter auf Relegationsplatz 16.