Schipplock sichert Bielefeld späten Sieg

Arminia-Trainer Uwe Neuhaus nahm insgesamt vier Wechsel im Vergleich zum 0:0 gegen den Hamburger SV vor. Patrick Weihrauch, Reinhold Yabo und Fabian Kunze mussten für Jonathan Clauss, Cedric Brunner und Nils Seufert weichen

Chancenwucher in der ersten Halbzeit

Die Arminia übernahm früh die Kontrolle über die Partie und kam durch zwei Distanzschüsse von Fabian Klos (9.) und Marcel Hartel (11.) zu ersten Chancen, die das Kieler Tor aber noch deutlich verfehlten. Klos kam dem 1:0 in der 15. Minute noch näher, scheiterte mit seinem Schuss aus kurzer Distanz aber an KSV-Keeper Ioannis Gelios. Keine zwei Minuten später traf Hartherz die Latte des Kieler Tores und Hartel fand mit einem ähnlich guten Versuch in Gelios seinen Meister (18.).

Die Bielefelder Führung schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Seufert (21.) und Klos (22.) vergaben weitere Großchancen für die Arminia, bevor Clauss (23.) den überfälligen Führungstreffer für die Ostwestfalen erzielte. Bielefeld blieb danach spielbestimmend, aber nicht mehr ganz so torgeährlich. Kurz vor der Pause prüfte Clauss noch einmal Gelios (45.).

Kiel trifft ins Tor und zweimal die Latte

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war die Partie plötzlich wieder offen. Alexander Mühling köpfte eine Flanke des eingewechselten Fabian Reese zum Ausgleich ins Tor (51.). Kiel war nun gefährlicher und kam durch Jonas Meffert (57.) und Jae-sung Lee (69) gleich zu zwei Lattentreffern. Auf der anderen Seite scheiterte Klos aus kurzer Distanz an Gelios (69.). In der Schlussphase war die Partie ausgeglichen mit Abschlüssen auf beiden Seiten. Erst in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Sven Schipplock zum Sieg für die Gäste.

Für die Arminia geht es am kommenden Samstag (06.06.2020) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter.